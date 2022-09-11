Власти Великобритании отреагировали на критику Путина из-за зерновой сделки
Министерство обороны Великобритании в ответ на критику со стороны президента России Владимира Путина по зерновой сделке заявило, что российская сторона «проводит преднамеренную стратегию дезинформации». Об этом говорится в сообщении в Twitter ведомства.
«Россия проводит преднамеренную стратегию дезинформации, стремясь снять с себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину и свести к минимуму противодействие ее вторжению», — говорится в сообщении.
В британском минобороны утверждают, ссылаясь на данные ООН, что около 30% украинского зерна в рамках сделки было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.
10 сентября руководитель отдела координации санкций в госдепартаменте США Джим О'Брайен заявил, что поставки пшеницы увеличивают объемы глобального предложения вне зависимости от того, куда направляется зерно. Представитель госдепа назвал «вводящей в заблуждение» дискуссию о вывозе зерна.
Ранее Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля с Украины из 87 было отправлено в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн т сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством».
На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с заявлением Путина и подтвердил, что зерно действительно идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны.
На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства заявил, что сейчас в беднейшие страны поставляется всего 3% украинского зерна и этот объем следует увеличить.