Эрдоган согласился с Путиным, что украинское зерно поступает в богатые страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с озвученной российским лидером Владимиром Путиным проблемой, что зерно с Украины идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны. Трансляция его выступления велась на телеканале TRT.
«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России», — отметил Эрдоган.
По словам турецкого лидера, Путина беспокоит, что во время действия введенных против России санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции. «Мы с президентом России обсудим в Самарканде эту тему», — заключил Эрдоган.
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля с Украины из 87 было отправлено в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн тонн сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством».
По информации издания El Pais, ЕС получил по меньшей мере 38% зерна, которое было вывезено из заблокированных портов Украины. Уточняется, что по прошествии месяца с начала действия «зерновой сделки» по защищенному коридору из Украины вышло более 2 млн тонн зерна.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. 1 августа из Украины вышло первое судно с зерном. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил отказ страны от дальнейшего участия в «продуктовой сделке», поскольку часть договоренностей касательно экспорта продовольствия из России не соблюдаются – по его словам, с момента начала действия договоренностей по «зерновой сделке» Россия так и не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией.
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