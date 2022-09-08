Газета
Политика

Эрдоган согласился с Путиным, что украинское зерно поступает в богатые страны

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с озвученной российским лидером Владимиром Путиным проблемой, что зерно с Украины идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны. Трансляция его выступления велась на телеканале TRT.

«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России», — отметил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Путина беспокоит, что во время действия введенных против России санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции. «Мы с президентом России обсудим в Самарканде эту тему», — заключил Эрдоган.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля с Украины из 87 было отправлено в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн тонн сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством». 

По информации издания El Pais, ЕС получил по меньшей мере 38% зерна, которое было вывезено из заблокированных портов Украины. Уточняется, что по прошествии месяца с начала действия «зерновой сделки» по защищенному коридору из Украины вышло более 2 млн тонн зерна.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. 1 августа из Украины вышло первое судно с зерном. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил отказ страны от дальнейшего участия в «продуктовой сделке», поскольку часть договоренностей касательно экспорта продовольствия из России не соблюдаются – по его словам, с момента начала действия договоренностей по «зерновой сделке» Россия так и не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин назвал «наглым обманом» ситуацию с вывозом зерна с Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных