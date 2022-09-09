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Путин призвал нарастить поставки зерна в беднейшие страны

Ведомости

Сейчас в беднейшие страны поставляется всего 3% украинского зерна, этот объем следует увеличить. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Мы все-таки считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны. Просил бы наше Министерство иностранных дел из этого исходить», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что на данный момент до беднейших стран доходит 60 000 т зерна, что составляет 3% от всего объема вывезенного с Украины морским путем продовольствия. Российский лидер подчеркнул, что Россия следит за поставками, однако не может влиять на «направление этого зерна».

Ранее в ходе Восточного экономического форума президент России предложил ограничить вывоз зерна из заблокированных портов Украины в страны Евросоюза. Он заявил, что зерно в основном направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в ЕС. По его словам, такая ситуация грозит гуманитарной катастрофой.

Путин также сообщил, что посоветуется по этому вопросу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На следующий день Эрдоган согласился с заявлением Путина и подтвердил, что зерно действительно идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны. По мнению турецкого лидера, президента РФ беспокоит, что зерно идет в те страны, которые ввели санкции против России.

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Ранее по теме: Эрдоган согласился с Путиным, что украинское зерно поступает в богатые страны

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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