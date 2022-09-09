Путин призвал нарастить поставки зерна в беднейшие страны

Путин также сообщил, что посоветуется по этому вопросу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На следующий день Эрдоган согласился с заявлением Путина и подтвердил, что зерно действительно идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны. По мнению турецкого лидера, президента РФ беспокоит, что зерно идет в те страны, которые ввели санкции против России.