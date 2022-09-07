Путин предложил подумать об ограничении вывоза украинского зерна в ЕС

«Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны ЕС. По программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено только 2 корабля из 87. На них было вывезено 60 000 т продовольствия из 2 млн т. Ну это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны», — сказал Путин.