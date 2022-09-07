Путин предложил подумать об ограничении вывоза украинского зерна в ЕС
Президент России Владимир Путин предложил ограничить вывоз зерна из заблокированных портов Украины в страны Евросоюза, об этом он сообщил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По этому поводу он планирует посоветоваться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны ЕС. По программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено только 2 корабля из 87. На них было вывезено 60 000 т продовольствия из 2 млн т. Ну это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны», — сказал Путин.
По его словам, это может привести к масштабным проблемам и гуманитарным катастрофам. Глава государства сравнил показатели нехватки продовольствия в 2019 г. и сейчас. Он сообщил со ссылкой на данные ООН, что три года назад 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, сейчас же их число увеличилось в 2,5 раза — до 345 млн человек.
Путин подчеркнул, что «продуктовая сделка» была заключена, в первую очередь, в целях помощи беднейшим странам. Он обвинил страны Запада в колонизаторском поведении и в том, что они обманывают беднейшие страны.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
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