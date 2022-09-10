Госдеп США ответил на критику России о реализации зерновой сделки

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля с Украины из 87 было отправлено в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн т сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством». На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с заявлением Путина и подтвердил, что зерно действительно идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны.