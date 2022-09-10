Госдеп США ответил на критику России о реализации зерновой сделки
Поставки пшеницы увеличивают объемы глобального предложения вне зависимости от того, куда направляется зерно, заявил руководитель отдела координации санкций в госдепартаменте США Джим О'Брайен. Ранее президент России Владимир Путин назвал надувательством ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины.
«Одно из направлений прозвучавшей критики заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам. И, думаю, разумеется... Проблема вот в чем... Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — сказал О'Брайен журналистам в пятницу (цитата по ТАСС).
Представитель госдепа назвал «вводящей в заблуждение» дискуссию о вывозе зерна.
Ранее Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля с Украины из 87 было отправлено в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн т сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством». На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с заявлением Путина и подтвердил, что зерно действительно идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны.
На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства заявил, что сейчас в беднейшие страны поставляется всего 3% украинского зерна и этот объем следует увеличить.