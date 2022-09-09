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Экономика

Путин сообщил о готовности России бесплатно передать нуждающимся странам удобрения

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что российские производители удобрений готовы на безвозмездной основе передать свою продукцию развивающимся странам, которые особо нуждаются в ней. 

«Большое количество наших удобрений, сотни тысяч тонн скопилось в некоторых портах европейских стран. Наши производители, речь идет прежде всего о калийных удобрениях, готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать этот вопрос», — заявил Путин. 

По его словам, Россия за четыре месяца поставила около 7 млн тонн удобрений в другие страны, из них почти половина, 3 млн тонн, была отправлена в страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Путин напомнил, что, согласно заключенной с Турцией и ООН сделке по зерну, экспорт российских удобрений должен осуществляться в полной мере, без каких-либо запретов и санкций. Он сообщил, что несмотря на то, что поставки удобрений были разблокированы, Россия по-прежнему не может отправлять свою продукцию в развивающиеся страны через европейские порты, поскольку санкции до сих пор не были сняты.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил возможность выхода России из «продуктовой сделки» из-за того, что условия, связанные с экспортом российских удобрений, не выполняются. Он также напомнил, что соглашение было заключено сроком на четыре месяца — до ноября. 

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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Ранее по теме: Эрдоган согласился с Путиным, что украинское зерно поступает в богатые страны

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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