Путин сообщил о готовности России бесплатно передать нуждающимся странам удобрения
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что российские производители удобрений готовы на безвозмездной основе передать свою продукцию развивающимся странам, которые особо нуждаются в ней.
«Большое количество наших удобрений, сотни тысяч тонн скопилось в некоторых портах европейских стран. Наши производители, речь идет прежде всего о калийных удобрениях, готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать этот вопрос», — заявил Путин.
По его словам, Россия за четыре месяца поставила около 7 млн тонн удобрений в другие страны, из них почти половина, 3 млн тонн, была отправлена в страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Путин напомнил, что, согласно заключенной с Турцией и ООН сделке по зерну, экспорт российских удобрений должен осуществляться в полной мере, без каких-либо запретов и санкций. Он сообщил, что несмотря на то, что поставки удобрений были разблокированы, Россия по-прежнему не может отправлять свою продукцию в развивающиеся страны через европейские порты, поскольку санкции до сих пор не были сняты.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил возможность выхода России из «продуктовой сделки» из-за того, что условия, связанные с экспортом российских удобрений, не выполняются. Он также напомнил, что соглашение было заключено сроком на четыре месяца — до ноября.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
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