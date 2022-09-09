Путин сообщил о готовности России бесплатно передать нуждающимся странам удобрения

Путин напомнил, что, согласно заключенной с Турцией и ООН сделке по зерну, экспорт российских удобрений должен осуществляться в полной мере, без каких-либо запретов и санкций. Он сообщил, что несмотря на то, что поставки удобрений были разблокированы, Россия по-прежнему не может отправлять свою продукцию в развивающиеся страны через европейские порты, поскольку санкции до сих пор не были сняты.