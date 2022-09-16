Путин заявил о готовности бесплатно передать часть удобрений в развивающиеся страны

Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин также обвинил Запад в нарушении условий зерновой сделки. По его словам, почти все продовольствие ЕС забрал себе. Он отметил, что из 87 кораблей, которые были вывезены из портов Украины, только 2 были направлены в беднейшие страны — они доставили всего 60 000 из 2 млн т продовольствия.