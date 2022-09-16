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Путин заявил о готовности бесплатно передать часть удобрений в развивающиеся страны

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова бесплатно передать развивающимся странам 300 000 т удобрений.

Он отметил, что такое количество удобрений скопилось в портах Евросоюза. «Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — подчеркнул Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) (цитата по ТАСС).

Президент России уточнил, что Москва уже уведомила о своем намерении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Путин также призвал секретариат ООН потребовать от ЕС снять санкции с российских удобрений в отношении экспорта в страны третьего мира.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 

27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу сельхозпродукции. Накануне министерство национальной обороны Турции сообщило, что за 46 дней действия сделки было вывезено 3,25 млн т продовольствия с Украины.

В то же время российские власти указывают на несоблюдение второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В начале августа МИД России призвал западные страны выполнять условия сделки полностью. Гутерриш уточнил, что ООН работает над снятием санкций, которые мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

31 августа в российском МИДе вновь указали на несоблюдение Западом второй части зерновой сделки. В ведомстве призвали выполнять все договоренности «параллельно». В начале сентября ситуация не изменилась. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает игнорировать свои обещания по меморандуму.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин также обвинил Запад в нарушении условий зерновой сделки. По его словам, почти все продовольствие ЕС забрал себе. Он отметил, что из 87 кораблей, которые были вывезены из портов Украины, только 2 были направлены в беднейшие страны — они доставили всего 60 000 из 2 млн т продовольствия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных