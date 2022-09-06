Лавров: Запад не выполняет обещания по меморандуму об экспорте зерна

«Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки», — заявил глава МИД РФ (цитата по «РИА Новости»).