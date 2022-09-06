Лавров: Запад не выполняет обещания по меморандуму об экспорте зерна
Западные страны не выполняют свои обещания по меморандуму о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции, заключенному Россией с ООН. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Министр указал на санкции, которые мешают экспорту сельхозпродукции и удобрений. По словам Лаврова, Запад не спешит снимать ограничения.
«Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки», — заявил глава МИД РФ (цитата по «РИА Новости»).
Лавров уточнил, что в настоящее время Москва работает с ООН над тем, чтобы договоренности, достигнутые в Стамбуле, были реализованы.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
В начале августа МИД России призвал западные страны выполнять вторую часть соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, организация продолжает добиваться снятие всех ограничений, которые мешают экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, не находящихся под санкциями.
31 августа в российском МИД вновь указали на несоблюдение Западом второй части зерновой сделки. В ведомстве призвали выполнять все договоренности «параллельно».
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