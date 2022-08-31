В МИДе заявили о неисполнении Западом второй части «зерновой сделки»

В начале августа МИД России напомнил о том, что соглашение носит пакетный характер, призвав страны Запада выполнять вторую часть соглашения. 20 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация продолжает работу с США и Евросоюзом над тем, чтобы снять препятствия по вывозу из России не находящихся под санкциями сельхозпродукции и удобрений.