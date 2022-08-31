Газета
Политика

В МИДе заявили о неисполнении Западом второй части «зерновой сделки»

Ведомости

Россия хотела бы, чтобы обе части «зерновой сделки» выполнялись параллельно, однако в данный момент этого не происходит, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

«Нам бы хотелось, чтобы обе части сделки работали синхронно, параллельно. Однако первая часть сделки, связанная с вывозом украинского зерна из украинских портов, работает. В то время как реализация второй части соглашения, меморандума России с ООН, реализуется хуже», – рассказал он.

Руденко пояснил, что ограничения на заход иностранных судов в российские порты и российских судов в иностранные сохраняются, несмотря на заявления ЕС и США, ровно как и ограничения на транзакции и завышенные размеры страхования, добавил он.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.

В начале августа МИД России напомнил о том, что соглашение носит пакетный характер, призвав страны Запада выполнять вторую часть соглашения. 20 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация продолжает работу с США и Евросоюзом над тем, чтобы снять препятствия по вывозу из России не находящихся под санкциями сельхозпродукции и удобрений.

«Очень важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали для того, чтобы они [Россия] вышли на рынки», – сказал он тогда.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Рост стоимости прохода торговых судов через Босфор усложнит экспорт зерна из России
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных