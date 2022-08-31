В МИДе заявили о неисполнении Западом второй части «зерновой сделки»
Россия хотела бы, чтобы обе части «зерновой сделки» выполнялись параллельно, однако в данный момент этого не происходит, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает «Интерфакс».
«Нам бы хотелось, чтобы обе части сделки работали синхронно, параллельно. Однако первая часть сделки, связанная с вывозом украинского зерна из украинских портов, работает. В то время как реализация второй части соглашения, меморандума России с ООН, реализуется хуже», – рассказал он.
Руденко пояснил, что ограничения на заход иностранных судов в российские порты и российских судов в иностранные сохраняются, несмотря на заявления ЕС и США, ровно как и ограничения на транзакции и завышенные размеры страхования, добавил он.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
В начале августа МИД России напомнил о том, что соглашение носит пакетный характер, призвав страны Запада выполнять вторую часть соглашения. 20 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация продолжает работу с США и Евросоюзом над тем, чтобы снять препятствия по вывозу из России не находящихся под санкциями сельхозпродукции и удобрений.
«Очень важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали для того, чтобы они [Россия] вышли на рынки», – сказал он тогда.
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