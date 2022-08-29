Рост стоимости прохода торговых судов через Босфор усложнит экспорт зерна из России
Повышение Турцией стоимости прохода торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы усложнит экспорт российского зерна, заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин «Интерфаксу».
По его словам, экспорт и так ограничен скрытыми санкциями, и Турция приняла это решение в «максимально неподходящий момент», поскольку на рынок было выпущено украинское зерно с дисконтом, а условия «зерновой сделки», которые предусматривали снятие скрытых санкций на российское зерно, так и не были выполнены.
«Удорожание прохода судов через Босфор с 7 октября, безусловно, создает дополнительный негативный фон для экспорта российского зерна. Сначала сделка по «зерновому коридору» выпустила на мировой рынок украинское зерно с существенным дисконтом, что способствовало снижению экспортных цен на российское зерно, теперь удорожание приведет к росту ставок фрахта и себестоимости экспорта российского зерна», – отметил Зернин. По его словам, речи о закрытии этого экспортного маршрута не идет, но «негативный сигнал» получен.
Турецкая газета Sabah ранее днем сообщила, что страна воспользуется своим правом, предоставленным ей Конвенцией Монтре, и повысит стоимость за проход торговых судов через проливы. Размер платежа был принят в 1983 г. – тогда была применена 75% скидка к цене франка, а 1 франк был установлен на уровне $0,8, – и с тех пор не менялся. При расчете новой стоимости транзита цена франка была увеличена в пять раз – до $4 за тонну. Постановление вступит в силу 7 октября 2022 г. и позволит Турции повысить доходы с $40 млн до $200 млн.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагалось также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Глава минобороны Турции Хулуси Акар в эфире местного телеканала A Haber 26 августа сообщил, что из портов Украины в рамках «зерновой сделки» было вывезено 800 000 т продовольствия.