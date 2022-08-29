Рост стоимости прохода торговых судов через Босфор усложнит экспорт зерна из России

Турецкая газета Sabah ранее днем сообщила, что страна воспользуется своим правом, предоставленным ей Конвенцией Монтре, и повысит стоимость за проход торговых судов через проливы. Размер платежа был принят в 1983 г. – тогда была применена 75% скидка к цене франка, а 1 франк был установлен на уровне $0,8, – и с тех пор не менялся. При расчете новой стоимости транзита цена франка была увеличена в пять раз – до $4 за тонну. Постановление вступит в силу 7 октября 2022 г. и позволит Турции повысить доходы с $40 млн до $200 млн.