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Рост стоимости прохода торговых судов через Босфор усложнит экспорт зерна из России

Ведомости

Повышение Турцией стоимости прохода торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы усложнит экспорт российского зерна, заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин «Интерфаксу».

По его словам, экспорт и так ограничен скрытыми санкциями, и Турция приняла это решение в «максимально неподходящий момент», поскольку на рынок было выпущено украинское зерно с дисконтом, а условия «зерновой сделки», которые предусматривали снятие скрытых санкций на российское зерно, так и не были выполнены.

«Удорожание прохода судов через Босфор с 7 октября, безусловно, создает дополнительный негативный фон для экспорта российского зерна. Сначала сделка по «зерновому коридору» выпустила на мировой рынок украинское зерно с существенным дисконтом, что способствовало снижению экспортных цен на российское зерно, теперь удорожание приведет к росту ставок фрахта и себестоимости экспорта российского зерна», – отметил Зернин. По его словам, речи о закрытии этого экспортного маршрута не идет, но «негативный сигнал» получен.

Турецкая газета Sabah ранее днем сообщила, что страна воспользуется своим правом, предоставленным ей Конвенцией Монтре, и повысит стоимость за проход торговых судов через проливы. Размер платежа был принят в 1983 г. – тогда была применена 75% скидка к цене франка, а 1 франк был установлен на уровне $0,8, – и с тех пор не менялся. При расчете новой стоимости транзита цена франка была увеличена в пять раз – до $4 за тонну. Постановление вступит в силу 7 октября 2022 г. и позволит Турции повысить доходы с $40 млн до $200 млн.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагалось также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар в эфире местного телеканала A Haber 26 августа сообщил, что из портов Украины в рамках «зерновой сделки» было вывезено 800 000 т продовольствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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