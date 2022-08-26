Из портов Украины вывезли около 800 000 тонн сельхозпродукции
Около 800 000 т сельхозпродукции было вывезено из портов Украины в рамках «зерновой сделки» с 1 августа, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар в эфире местного телеканала A Haber.
«Зерновой коридор в рамках достигнутых по нему договоренностей действует успешно, проблем нет. К настоящему времени с Украины вывезено порядка 800 000 т сельхозпродукции», – заявил Акар (цитата по ТАСС).
Турецкий министр отметил, что всего из украинских портов вышло 36 судов с грузом, при этом еще 39 направились за загрузкой. Он также заявил, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает постоянные контакты с коллегами из России и Украины. Кроме того, между Россией и ООН сейчас идет активное обсуждение возможности вывоза морским путем российских удобрений и сельхозпродукции, добавил Акар.
Помимо этого Турция предложила также распространить действие «продуктового соглашения» на энергетику. «Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить энергетический кризис, используя опыт работ по зерну. Мы сообщили об этом ООН», – заявил глава турецкого минобороны.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
На 22 августа в рамках «зерновой сделки» уже было перевезено на 31 сухогрузе 689 650 т продовольствия. Из них 487 463 т кукурузы, 28 850 т подсолнечного масла, 50 301 т муки, 11 000 т сои, 76 622 т пшеницы, 2914 т семян подсолнечника, 18 500 т комбикорма, 14 000 т сахарной свеклы.
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