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Из портов Украины вывезли около 800 000 тонн сельхозпродукции

Ведомости

Около 800 000 т сельхозпродукции было вывезено из портов Украины в рамках «зерновой сделки» с 1 августа, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар в эфире местного телеканала A Haber.

«Зерновой коридор в рамках достигнутых по нему договоренностей действует успешно, проблем нет. К настоящему времени с Украины вывезено порядка 800 000 т сельхозпродукции», – заявил Акар (цитата по ТАСС).

Турецкий министр отметил, что всего из украинских портов вышло 36 судов с грузом, при этом еще 39 направились за загрузкой. Он также заявил, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает постоянные контакты с коллегами из России и Украины. Кроме того, между Россией и ООН сейчас идет активное обсуждение возможности вывоза морским путем российских удобрений и сельхозпродукции, добавил Акар.

Помимо этого Турция предложила также распространить действие «продуктового соглашения» на энергетику. «Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить энергетический кризис, используя опыт работ по зерну. Мы сообщили об этом ООН», – заявил глава турецкого минобороны.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

На 22 августа в рамках «зерновой сделки» уже было перевезено на 31 сухогрузе 689 650 т продовольствия. Из них 487 463 т кукурузы, 28 850 т подсолнечного масла, 50 301 т муки, 11 000 т сои, 76 622 т пшеницы, 2914 т семян подсолнечника, 18 500 т комбикорма, 14 000 т сахарной свеклы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных