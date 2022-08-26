Из портов Украины вывезли около 800 000 тонн сельхозпродукции

Турецкий министр отметил, что всего из украинских портов вышло 36 судов с грузом, при этом еще 39 направились за загрузкой. Он также заявил, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает постоянные контакты с коллегами из России и Украины. Кроме того, между Россией и ООН сейчас идет активное обсуждение возможности вывоза морским путем российских удобрений и сельхозпродукции, добавил Акар.