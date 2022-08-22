В рамках «зерновой сделки» из портов Украины вывезено 690 000 тонн продовольствия
Из украинских портов в рамках «зерновой сделки» с 1 августа вышел 31 сухогруз с 689 650 тоннами продовольствия, следует из заявления межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, распространенного Минобороны.
«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» с 1 августа 2022 г. из украинских портов обеспечен выход 31 сухогруза (в том числе 19 заблокированных), вывезено 689 650 тонн продовольствия, в том числе 487 463 тонны кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 76 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тон сахарной свеклы», – говорится в заявлении.
Заблокированными в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются 51 иностранное судно из 14 стран. В штабе подчеркивают, что из-за сорвавшихся с якорей дрейфующих украинских мин в портах сохраняется опасность для плавания и риск повреждения портовой инфраструктуры.
Также в штабе сообщили, что за минувшие сутки из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировано 18 573 человек, в том числе 3054 ребенка. Всего с начала спецоперацию в Россию прибыло почти 3,6 млн человек.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что пункты назначения судов, выходящих с зерном из портов Украины, находятся в западных странах, а не в голодающих государствах Африки. По его словам, в номенклатуре грузов преобладает не пшеница, о дефиците которой в Африке и на Ближнем Востоке говорили западные политики, а кукуруза и подсолнечное масло, и везут их в европейские порты. Это, считает Нечаев, заставляет усомниться в том, что от зерновой сделки по разблокировке украинских портов действительно зависела глобальная продовольственная безопасность.
20 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего визита в Стамбул заявил, что сейчас всемирная организация работает с США и Евросоюзом над тем, чтобы снять препятствия по вывозу из России не находящихся под санкциями сельхозпродукции и удобрений. По словам генсека ООН, преграды для вывоза продукции из РФ касаются вопросов перевозки, финансирования и страхования судов.