Газета
Политика

Гутерриш заявил о работе над снятием преград для вывоза сельхозпродукции из РФ

Ведомости

ООН работает с США и Евросоюзом над тем, чтобы снять препятствия по вывозу из России не находящихся под санкциями сельхозпродукции и удобрений, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Увеличение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и России является критически важным для мировых продовольственных рынков и будет способствовать снижению цен на продовольствие», — сказал Гутерриш на пресс-конференции с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром в стамбульском Совместном координационном центре (цитата по ТАСС).

По словам генсека ООН, преграды для вывоза продукции из РФ касаются вопросов перевозки, финансирования и страхования судов. «Очень важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали для того, чтобы они [Россия] вышли на рынки», — сказал Гутерриш.

Ранее по теме: Эрдоган надеется на продолжение российско-украинских переговоров

Накануне пресс-служба ООН опубликовала текст выступления генсека в порту Одессы. Он также назвал проблемой доступ на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, на которые не распространяются санкции. В Одессу Гуттериш прибыл, чтобы проконтролировать, как продвигается выполнение «зерновой сделки». 

«Важно, чтобы все правительства и частный сектор работали вместе, чтобы вывести их на рынок. Без удобрений в 2022 году может не хватить продовольствия в 2023 году», — сказал генсек ООН. 

После посещения Украины генсек ООН полетел в Стамбул, где посетил Совместный координационный центр. Сегодня глава турецкого Минобороны на пресс-конференции с Гутерришем сообщил, что из портов Украины с 1 августа вывезли более 656 300 т зерна.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных