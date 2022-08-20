Гутерриш заявил о работе над снятием преград для вывоза сельхозпродукции из РФ

По словам генсека ООН, преграды для вывоза продукции из РФ касаются вопросов перевозки, финансирования и страхования судов. «Очень важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали для того, чтобы они [Россия] вышли на рынки», — сказал Гутерриш.