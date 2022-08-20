Гутерриш заявил о работе над снятием преград для вывоза сельхозпродукции из РФ
ООН работает с США и Евросоюзом над тем, чтобы снять препятствия по вывозу из России не находящихся под санкциями сельхозпродукции и удобрений, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Увеличение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и России является критически важным для мировых продовольственных рынков и будет способствовать снижению цен на продовольствие», — сказал Гутерриш на пресс-конференции с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром в стамбульском Совместном координационном центре (цитата по ТАСС).
По словам генсека ООН, преграды для вывоза продукции из РФ касаются вопросов перевозки, финансирования и страхования судов. «Очень важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали для того, чтобы они [Россия] вышли на рынки», — сказал Гутерриш.
Накануне пресс-служба ООН опубликовала текст выступления генсека в порту Одессы. Он также назвал проблемой доступ на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, на которые не распространяются санкции. В Одессу Гуттериш прибыл, чтобы проконтролировать, как продвигается выполнение «зерновой сделки».
«Важно, чтобы все правительства и частный сектор работали вместе, чтобы вывести их на рынок. Без удобрений в 2022 году может не хватить продовольствия в 2023 году», — сказал генсек ООН.
После посещения Украины генсек ООН полетел в Стамбул, где посетил Совместный координационный центр. Сегодня глава турецкого Минобороны на пресс-конференции с Гутерришем сообщил, что из портов Украины с 1 августа вывезли более 656 300 т зерна.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.