Эрдоган надеется на продолжение российско-украинских переговоров

Эрдоган надеется на продолжение российско-украинских переговоровЗеленский пока к переговорам не готов
«Несмотря на трудности, я сохраняю твердую веру в то, что [украинский кризис] будет разрешен за столом переговоров. На самом деле Зеленский и Гутерриш согласны в этом вопросе. Нам следует определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров», – заявил Эрдоган по итогам трехсторонней встречи во Львове 18 августа с Зеленским и Гутерришем.
По словам турецкого лидера, во Львове действительно обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине. Деталей он не привел, напомнив, что в июле четырехсторонние соглашения в Стамбуле Россия – ООН – Турция – Украина по проблеме вывоза зерна из блокированных украинских портов стали «примером совместного взаимодействия».
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