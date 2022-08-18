Эрдоган надеется на продолжение российско-украинских переговоров

«Несмотря на трудности, я сохраняю твердую веру в то, что [украинский кризис] будет разрешен за столом переговоров. На самом деле Зеленский и Гутерриш согласны в этом вопросе. Нам следует определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров», – заявил Эрдоган по итогам трехсторонней встречи во Львове 18 августа с Зеленским и Гутерришем.