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Эрдоган надеется на продолжение российско-украинских переговоров

Зеленский пока к переговорам не готов
Илья Лакстыгал
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил о желании организовать переговоры для мирного урегулирования на Украине / AP

«Несмотря на трудности, я сохраняю твердую веру в то, что [украинский кризис] будет разрешен за столом переговоров. На самом деле Зеленский и Гутерриш согласны в этом вопросе. Нам следует определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров», – заявил Эрдоган по итогам трехсторонней встречи во Львове 18 августа с Зеленским и Гутерришем.

По словам турецкого лидера, во Львове действительно обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине. Деталей он не привел, напомнив, что в июле четырехсторонние соглашения в Стамбуле Россия – ООН – Турция – Украина по проблеме вывоза зерна из блокированных украинских портов стали «примером совместного взаимодействия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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