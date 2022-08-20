Газета
Политика

Более 656 000 тонн продовольствия вывезли с Украины в рамках «зерновой сделки»

Ведомости

Более 656 300 т зерна вывезли из портов Украины с 1 августа, когда началась реализация «зерновой сделки», сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Стамбуле.

«С 1 августа из трех украинских портов вывезено 656 тыс. 349 т зерновых, и мы рассчитываем, что экспорт сельхозпродукции будет расти», – сказал Акар (цитата по ТАСС).

По словам министра, вывозом зерновой продукции занято 51 судно. 27 из них вышли из портов Украины, 24 направились для загрузки, рассказал Хулуси Акар. Также глава Минобороны Турции добавил, что вывоз сельхозпродукции с Украины планируется увеличить.

Ранее по теме: Украинское зерно не досталось голодающим

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.

11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что пункты назначения судов, выходящих с зерном из портов Украины, находятся в западных странах, а не в голодающих государствах Африки. По его словам, в номенклатуре грузов преобладает не пшеница, о дефиците которой в Африке и на Ближнем Востоке говорили западные политики, а кукуруза и подсолнечное масло и везут их в европейские порты. Это, считает Нечаев, заставляет усомниться в том, что от зерновой сделки по разблокировке украинских портов действительно зависела глобальная продовольственная безопасность.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных