Более 656 000 тонн продовольствия вывезли с Украины в рамках «зерновой сделки»

11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что пункты назначения судов, выходящих с зерном из портов Украины, находятся в западных странах, а не в голодающих государствах Африки. По его словам, в номенклатуре грузов преобладает не пшеница, о дефиците которой в Африке и на Ближнем Востоке говорили западные политики, а кукуруза и подсолнечное масло и везут их в европейские порты. Это, считает Нечаев, заставляет усомниться в том, что от зерновой сделки по разблокировке украинских портов действительно зависела глобальная продовольственная безопасность.