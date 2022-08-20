Более 656 000 тонн продовольствия вывезли с Украины в рамках «зерновой сделки»
Более 656 300 т зерна вывезли из портов Украины с 1 августа, когда началась реализация «зерновой сделки», сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Стамбуле.
«С 1 августа из трех украинских портов вывезено 656 тыс. 349 т зерновых, и мы рассчитываем, что экспорт сельхозпродукции будет расти», – сказал Акар (цитата по ТАСС).
По словам министра, вывозом зерновой продукции занято 51 судно. 27 из них вышли из портов Украины, 24 направились для загрузки, рассказал Хулуси Акар. Также глава Минобороны Турции добавил, что вывоз сельхозпродукции с Украины планируется увеличить.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что пункты назначения судов, выходящих с зерном из портов Украины, находятся в западных странах, а не в голодающих государствах Африки. По его словам, в номенклатуре грузов преобладает не пшеница, о дефиците которой в Африке и на Ближнем Востоке говорили западные политики, а кукуруза и подсолнечное масло и везут их в европейские порты. Это, считает Нечаев, заставляет усомниться в том, что от зерновой сделки по разблокировке украинских портов действительно зависела глобальная продовольственная безопасность.