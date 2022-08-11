Украинское зерно не досталось голодающим

Украинское зерно не досталось голодающимНо ООН объясняет падение цен на зерно началом экспорта из черноморских портов
Пункты назначения судов, выходящих с зерном из портов Украины в рамках договоренностей в Стамбуле от 22 июля, находятся в западных странах, а не в голодающих государствах Африки. Об этом 11 августа на брифинге заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. По его словам, в номенклатуре грузов преобладает не пшеница, о дефиците которой в Африке и на Ближнем Востоке говорили западные политики, а кукуруза и подсолнечное масло и везут их в европейские порты. Это, считает Нечаев, заставляет усомниться в том, что от зерновой сделки по разблокировке украинских портов действительно зависела глобальная продовольственная безопасность.
Именно об угрозе усиления голода в Африке из-за отсутствия украинской пшеницы в марте – июле неоднократно заявляли в ООН, называя причиной блокаду украинских портов. Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в начале июня говорил, что голод в связи с ситуацией на Украине угрожает 323 млн человек. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) тогда же отметила, что ситуация вокруг Украины может увеличить число голодающих в мире на 15 млн. ЕС выпустил доклад, где предупреждал о риске «катастрофического голода» в странах Северной Африки из-за невывоза украинской пшеницы, который может привести к «новым волнам социальных протестов», а также к миграции в ЕС.