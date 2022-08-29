Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы

«Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё. Платежную систему обмена валюты, которая была закреплена на 75%-ной скидке в 1983 г., упразднили», — сообщает издание.