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Экономика

Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы

Ведомости

Турция с 7 октября планирует в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, передает газета Sabah со ссылкой на источники в минтрансе республики.

«Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё. Платежную систему обмена валюты, которая была закреплена на 75%-ной скидке в 1983 г., упразднили», — сообщает издание.

Согласно подписанному в 1936 г. соглашению, сбор за проход торговых судов был установлен во французском франке (жерминаль), составлявшем $0,80. Со временем из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически свелись к минимуму, отмечает газета.

Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы. За счет увеличения стоимости сборов текущий доход в $40 млн увеличится до $200 млн.

Конвенция Монтрё восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Средиземное. Ее приняли в 1936 г. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Документ установил различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.

При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных