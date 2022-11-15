Песков прокомментировал заявление Зеленского про «Минск-3»

Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 Зеленский заявил, что пришло время прекратить боевые действия, при этом, по его словам, Киев не пойдет на подписание «Минска-3» (или третьи минские соглашения). Он отметил, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. Среди них, в том числе, обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.