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Песков прокомментировал заявление Зеленского про «Минск-3»

Ведомости

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Абсолютно подтверждает», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 Зеленский заявил, что пришло время прекратить боевые действия, при этом, по его словам, Киев не пойдет на подписание «Минска-3» (или третьи минские соглашения). Он отметил, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. Среди них, в том числе, обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

Ранее по теме: Запад хочет переговоров России и Украины

11 ноября стало известно, что за скорейшее перемирие на Украине выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Вашингтон мог бы «щелчком пальцев» закончить конфликт на Украине, если бы захотел, поскольку Киев не посмел бы пойти против его воли.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Как отметил Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения о проведении переговоров. Ранее российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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