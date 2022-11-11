Лидеры Венгрии и Турции выступили за скорейшее перемирие на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Самарканде выступили за скорейшее перемирие между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, передает ТАСС.
«Лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», – сказал он.
Отмечается, что лидеры двух стран призвали другие государства к координации усилий для мирного урегулирования конфликта.
Ранее сегодня посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Вашингтон мог бы «щелчком пальцев» закончить конфликт на Украине, если бы захотел, поскольку Киев не посмел бы пойти против его воли. Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что шансы на диалог России и Украины повысятся, если Киеву будет отдан соответствующий приказ «из соответствующих столиц».
До этого президент США Джо Байден назвал вывод российских войск с Украины условием урегулирования конфликта. Об этом же требовании неоднократно заявляли и украинские власти. 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский перечислил основные условия возобновления переговоров с Россией, среди которых восстановление территориальной целостности, возмещение всех убытков из-за конфликта и др.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Как отметил Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения о проведении переговоров. Ранее российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам. Он добавил, что процесс можно будет возобновить, если Киев «созреет для этого». Путин отметил, что в таком случае станут востребованы «посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.