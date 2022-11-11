Посол Антонов: США могли бы закончить конфликт на Украине «щелчком пальцев»
США могли бы буквально по щелчку пальцев положить конец конфликту на Украине, поскольку Киев не посмел бы пойти против их воли, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Известиям».
«Если бы американцы действительно хотели прекращения конфликта на украинской земле, то могли бы буквально сделать это щелчком пальцев. Киев, давно потерявший свой национальный суверенитет, не посмел бы ослушаться окрика из Вашингтона», – рассказал он.
Сейчас же США, наоборот, подталкивают Украину к наращиванию боевых действий, отметил посол. Дальнейшее втягивание Вашингтона в конфликт на Украине с помощью оружия, наемников, инструкторов не отвечает национальным интересам самих США и ведет российско-американские отношения еще к большему тупику, из которого выбраться будет очень трудно. Москва регулярно призывает Вашингтон убедить «своих подопечных в Киеве» в гибельности военного противостояния с Россией, добавил Антонов.
Ранее президент США Джо Байден назвал вывод российских войск с Украины условием урегулирования конфликта. Об этом же требовании неоднократно заявляли и украинские власти. 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский перечислил основные условия возобновления переговоров с Россией, среди которых восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков из-за конфликта и др.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Как отметил Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения о проведении переговоров. Ранее российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам. Он добавил, что процесс можно будет возобновить, если Киев «созреет для этого». Путин отметил, что в таком случае станут востребованы «посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, говорил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. По его мнению, позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона».
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