Лавров не исключил, что Зеленский может вернуться к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский как запретил вести переговоры с Россией, так может и снова их разрешить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
«Он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Глава российского МИДа также отметил, что решение украинского президента может зависеть от «приказа из Вашингтона или Лондона». По словам Лаврова, Зеленский придумает, «как все это объяснить, чтобы не терять лицо».
Ранее сегодня в ходе пресс-конференции российский министр обвинил США в срыве договоренностей между Россией и Украиной. Лавров подчеркнул, что принципы мирного урегулирования конфликта, предложенные Киевом во время переговоров, устраивали Москву, однако переговоры прервались по «прямому приказу» США и Великобритании. По его словам, именно эти страны «заправляют» конфликтом.
4 октября Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение ранее вынес Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно заявляли, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом Лавров отмечал затягивание процесса. По его словам, чем дальше, «тем сложнее будет договариваться». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москве остается только ждать изменения позиции Зеленского или прихода нового главы государства. Он подчеркнул, что заключение мирного договора невозможно без участия Украины.
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