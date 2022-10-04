Песков отверг возможность заключения мирного договора без участия Украины
Для ведения переговоров и заключения мирного договора необходимо участие двух сторон, без Украины этого сделать невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, чтобы вести переговоры, нужны две стороны», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности заключения мирного договора без участия Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона с начала спецоперации на Украине выступала за решение конфликта путем мирных переговоров.
По словам Пескова, Москве остается только ждать изменения позиции нынешнего президента Украины Владимира Зеленского или прихода нового главы государства, «который изменит свои позиции в интересах украинского народа».
Ранее сегодня Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение ранее вынес Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что пока что предпосылок для переговоров с киевскими властями нет.
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