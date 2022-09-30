Путин призвал Украину прекратить огонь и вернуться к переговорам
Президент Владимир Путин призвал украинские власти прекратить огонь и вернуться за стол переговоров с Россией. Об этом он заявил на церемонии принятия в состав России новых территорий, которая проходит в Георгиевском зале Кремля.
«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 г., и вернуться за стол переговоров», — отметил президент.
При этом Путин заявил, что выбор народов ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей не подлежит сомнению и обсуждению. «Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст», — отметил он.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. В частности, об этом говорил президент России Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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