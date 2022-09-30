Путин призвал Украину прекратить огонь и вернуться к переговорам

При этом Путин заявил, что выбор народов ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей не подлежит сомнению и обсуждению. «Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст», — отметил он.