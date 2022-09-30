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Зеленский заявил об отказе от переговоров с Путиным

Ведомости

Украина готова к диалогу с Россией, но только в том случае, когда Владимир Путиным перестанет быть ее президентом, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале.

«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно, поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент ранее заявлял, что его страна не будет проводить переговоры с Россией, с аналогичными заявлениями выступали и другие высокопоставленные украинские политики. Позже Зеленский снова объявил, что в случае проведения референдумов Украина откажется от переговоров с Россией.

Сегодня Путин призвал украинские власти прекратить огонь и вернуться за стол переговоров с Россией. При этом он заявил, что выбор народов ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей не подлежит сомнению и обсуждению. «Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст», — отметил он.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.

После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. В частности, об этом говорил президент России Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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