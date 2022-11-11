В МИДе заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Как отметил Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения о проведении переговоров. Ранее российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам. Он добавил, что процесс можно будет возобновить, если Киев «созреет для этого». Путин отметил, что в таком случае станут востребованы «посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».