В МИДе заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
Россия готова к диалогу с Украиной, как и прежде, без предварительных условий, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я могу подтвердить позицию, а именно: мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше», – приводит его слова ТАСС.
Рябков также подчеркнул, что шансы на диалог повысятся, если Киеву будет отдан соответствующий приказ «из соответствующих столиц».
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Вашингтон мог бы «щелчком пальцев» закончить конфликт на Украине, если бы захотел, поскольку Киев не посмел бы пойти против его воли.
До этого президент США Джо Байден назвал вывод российских войск с Украины условием урегулирования конфликта. Об этом же требовании неоднократно заявляли и украинские власти. 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский перечислил основные условия возобновления переговоров с Россией, среди которых восстановление территориальной целостности, возмещение всех убытков из-за конфликта и др.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Как отметил Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения о проведении переговоров. Ранее российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам. Он добавил, что процесс можно будет возобновить, если Киев «созреет для этого». Путин отметил, что в таком случае станут востребованы «посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь говорил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. По его мнению, позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона».
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