Байден назвал вывод российских войск с Украины условием урегулирования конфликта

Также накануне, 10 ноября, украинский лидер подчеркнул, что Киев не отказывался от переговоров с Москвой. «Я не закрывал дверь. Я сказал, что мы были бы готовы говорить с Россией — но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру», — сказал он.