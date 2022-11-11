Байден назвал вывод российских войск с Украины условием урегулирования конфликта
Президент США Джо Байден назвал условие урегулирования конфликта на Украине. По его словам, это будет невозможно без ухода оттуда российских войск.
«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины», — сказал Байден журналистам (цитата по ТАСС).
Украинские власти неоднократно заявляли, что уход российских военных с территории страны является одним из условий переговоров с Москвой. 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский перечислил пять условий возобновления переговоров с Россией. «Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — заявил он в своем Telegram-канале.
Также накануне, 10 ноября, украинский лидер подчеркнул, что Киев не отказывался от переговоров с Москвой. «Я не закрывал дверь. Я сказал, что мы были бы готовы говорить с Россией — но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру», — сказал он.
При этом президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности 19 октября заявил, что Киев отвергает любые предложения о проведении переговоров. Ранее российский лидер отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам. Он добавил, что процесс можно будет возобновить, если Киев «созреет для этого».
9 ноября в МИД РФ вновь напомнили, что Россия готова вести переговоры с Украиной. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что этот процесс невозможен из-за законодательно закрепленного отказа украинской стороны от переговоров. 4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
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