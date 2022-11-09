Захарова вновь заявила о готовности России к переговорам с Украиной
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).
При этом Захарова раскритиковала власти ФРГ, заявив, что они вместо подталкивания Украины к переговорам поставляют ей оружие. «Германская сторона вопреки собственным законам и правилам, запрещающим экспорт летального оружия в кризисные регионы и зоны вооруженных конфликтов, продолжает накачивать киевский режим различными системами вооружений, тем самым поощряя его продолжение боевых действий любой ценой», — добавила она.
Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве этого процесса. 11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в прекращении переговоров между сторонами также виноваты США. 19 октября президент России Владимир Путин вновь сообщил, что Киев отказывается от любых предложений о переговорах. Ранее российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам. Он добавил, что процесс можно будет возобновить, если Киев «созреет для этого». Путин отметил, что в таком случае станут востребованы «посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».
4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. Позже Лавров допустил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. Глава МИД РФ отметил, что позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москве остается только ждать изменения позиции Зеленского или прихода нового главы государства.
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