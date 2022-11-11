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Зеленский заявил, что не отказывался от переговоров с Россией

Ведомости

Украина не закрывала дверь для переговоров с Россией, которая «действительно готова к миру», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Я не закрывал дверь. Я сказал, что мы были бы готовы говорить с Россией – но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру», – сказал он.

Зеленский считает, что Россия должна вернуть Украине территории, права, свободу и компенсировать ущерб, однако пока украинский президент от Москвы не слышал «ничего, кроме ультиматумов».

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Как отметил Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения о проведении переговоров. Ранее российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам. Он добавил, что процесс можно будет возобновить, если Киев «созреет для этого». Путин отметил, что в таком случае станут востребованы «посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».

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Позднее газета The Washington Post сообщила о том, что американские чиновники в частном порядке просят украинские власти обозначить свою готовность к переговорам с Россией. По данным издания, они рассчитывают таким образом не усадить украинскую сторону за стол переговоров, а сохранить поддержку Украины странами, опасающимися последствий конфликта, если он затянется.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, говорил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. По его мнению, позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москве остается только ждать изменения позиции Зеленского или прихода нового главы государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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