Нанесенный украинскими обстрелами Брянской области ущерб превысил 100 млн рублей
Ущерб, полученный в результате обстрелов со стороны украинских военных Брянской области, превысил 100 млн руб., сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сумма всего ущерба, то что мы сегодня выплачиваем за утрату имущества, здоровья, она на сегодня для области составила более 100 млн руб.», — сказал Богомаз (цитата по ТАСС).
По его словам, всего за время обстрелов повреждения получили 288 домовладений, построек, машин, семь домов были разрушены полностью. Помимо этого 18 человек получили ранения, четверо погибли.
20 декабря Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал территорию районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе. Обстрелам также подвергся Суземский район.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).