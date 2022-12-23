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Нанесенный украинскими обстрелами Брянской области ущерб превысил 100 млн рублей

Ведомости

Ущерб, полученный в результате обстрелов со стороны украинских военных Брянской области, превысил 100 млн руб., сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сумма всего ущерба, то что мы сегодня выплачиваем за утрату имущества, здоровья, она на сегодня для области составила более 100 млн руб.», — сказал Богомаз (цитата по ТАСС).

По его словам, всего за время обстрелов повреждения получили 288 домовладений, построек, машин, семь домов были разрушены полностью. Помимо этого 18 человек получили ранения, четверо погибли.

20 декабря Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал территорию районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе. Обстрелам также подвергся Суземский район. 

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Ранее по теме: В Брянской области сообщили о разрушениях после атаки украинского беспилотника

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных