В Брянской области сообщили о разрушениях после атаки украинского беспилотника
Украинский БПЛА атаковал территорию районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Сегодня утром Богомаз также заявил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) Суземского района. Обошлось без пострадавших, однако в поселке Суземка было частично нарушено электроснабжение. К 14.00 мск аварийно-ремонтные бригады его полностью восстановили.
Позже губернатор добавил, что повреждения также получили железнодорожные пути. Он уточнил, что пока идет восстановление инфраструктуры, жители Суземского района смогут передвигаться на автобусах.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В предыдущий раз украинские военные пытались обстрелять Брянскую область 14 декабря. Система ПВО сработала над городом Клинцы. По словам Богомаза, выпущенные ракеты удалось сбить, однако обломками ракет было повреждено энергоснабжение поселка Ардонь. Спустя менее двух часов у жителей населенного пункта снова появился свет.
В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. 16 декабря он был продлен до 4 января 2023 г. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября.