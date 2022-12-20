В Брянской области сообщили о разрушениях после атаки украинского беспилотника

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В предыдущий раз украинские военные пытались обстрелять Брянскую область 14 декабря. Система ПВО сработала над городом Клинцы. По словам Богомаза, выпущенные ракеты удалось сбить, однако обломками ракет было повреждено энергоснабжение поселка Ардонь. Спустя менее двух часов у жителей населенного пункта снова появился свет.