В Брянской области сообщили об обстреле Суземского района
Суземский район Брянской области попал под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего было частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», — написал он.
Позже Богомаз сообщил о повреждении железнодорожных путей в результате обстрела поселка Суземка. «До восстановления движения для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение», — сказано в сообщении.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. В последний раз высокий уровень террористической опасности в регионе продлевали 16 декабря — действие режима продлится до 4 января.