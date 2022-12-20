В Брянской области сообщили об обстреле Суземского района

«Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», — написал он.