В Курской области сообщили о втором обстреле ВСУ за день

Кроме того, 19 декабря ВСУ обстреляли территорию Белгородской области. В результате первой атаки в регионе было нарушено электроснабжение, 14 000 жителей остались без света. Под второй обстрел попал хутор Панков. Обошлось без пострадавших, однако были повреждены два частных дома.