В Курской области сообщили о втором обстреле ВСУ за день
Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли территорию Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В очередной раз ВСУ предприняли попытку обстрелять село Гуево Суджанского района. Зафиксировано шесть прилетов, но, к счастью, все за пределами жилых домовладений. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Ранее сегодня украинские военные также ударили по селу Елизаветовке Глушковского района. По данным Старовойта, было зафиксировано 9 прилетов. Он уточнил, что никто не пострадал, однако повреждения получил частный дом.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской и Курской областях действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря в обоих регионах.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.