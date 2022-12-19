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В Курской области сообщили о втором обстреле ВСУ за день

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли территорию Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В очередной раз ВСУ предприняли попытку обстрелять село Гуево Суджанского района. Зафиксировано шесть прилетов, но, к счастью, все за пределами жилых домовладений. Пострадавших и разрушений нет», — написал он. 

Ранее сегодня украинские военные также ударили по селу Елизаветовке Глушковского района. По данным Старовойта, было зафиксировано 9 прилетов. Он уточнил, что никто не пострадал, однако повреждения получил частный дом. 

Кроме того, 19 декабря ВСУ обстреляли территорию Белгородской области. В результате первой атаки в регионе было нарушено электроснабжение, 14 000 жителей остались без света. Под второй обстрел попал хутор Панков. Обошлось без пострадавших, однако были повреждены два частных дома.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской и Курской областях действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря в обоих регионах. 

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.

Ранее по теме: В Курской области сообщили об обстреле села в Глушковском районе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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