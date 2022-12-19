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В Белгородской области сообщили об обстреле хутора Панкова

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Панков в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел попал хутор Панков в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Есть повреждения в 2 частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что в настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия, а администрация продолжает подомовой обход территории.

Ранее сегодня глава области сообщил, что украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ. В результате было нарушено электроснабжение, 14 000 жителей региона остались без света. По словам Гладкова, аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники питания.

Накануне, 18 декабря, ВСУ обстреляли Белгород и Красную Яругу. Гладков сообщил, что в результате ударов погиб один человек, еще 12 пострадали. В частности, в Краснояружском районе была ранена девушка, мужчина была контужен.

В ходе оперативного совещания правительства области Гладков заявил о неэффективности систем оповещения об обстрелах в регионе. По его словам, СМС-сообщения приходят людям через 1,5 часа после окончания обстрела.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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