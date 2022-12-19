В Белгородской области сообщили об обстреле хутора Панкова
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Панков в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел попал хутор Панков в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Есть повреждения в 2 частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна», — рассказал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия, а администрация продолжает подомовой обход территории.
Ранее сегодня глава области сообщил, что украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ. В результате было нарушено электроснабжение, 14 000 жителей региона остались без света. По словам Гладкова, аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники питания.
Накануне, 18 декабря, ВСУ обстреляли Белгород и Красную Яругу. Гладков сообщил, что в результате ударов погиб один человек, еще 12 пострадали. В частности, в Краснояружском районе была ранена девушка, мужчина была контужен.
В ходе оперативного совещания правительства области Гладков заявил о неэффективности систем оповещения об обстрелах в регионе. По его словам, СМС-сообщения приходят людям через 1,5 часа после окончания обстрела.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.