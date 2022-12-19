Белгородский губернатор заявил о неэффективности систем оповещения об обстрелах в регионе

Ранее сегодня Гладков охарактеризовал 18 декабря как «крайне тяжелый день». В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрелов ВСУ накануне в Белгороде и Белгородской области погиб один человек, а 10 получили ранения. В Красной Яруге пострадали два местных жителя: девушка получила осколочные ранения, а мужчина был контужен.