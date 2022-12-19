Белгородский губернатор заявил о неэффективности систем оповещения об обстрелах в регионе
Система оповещения об обстрелах вооруженных сил Украины (ВСУ) неэффективна, сообщения приходят жителям Белгородской области с опозданием. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания правительства области.
«Система оповещения эффективности никакой не несет. СМС-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела. Информация МЧС пришла операторам сотовой связи через 30-40 минут после окончания. Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня Гладков охарактеризовал 18 декабря как «крайне тяжелый день». В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрелов ВСУ накануне в Белгороде и Белгородской области погиб один человек, а 10 получили ранения. В Красной Яруге пострадали два местных жителя: девушка получила осколочные ранения, а мужчина был контужен.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.