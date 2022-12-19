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Белгородский губернатор заявил о неэффективности систем оповещения об обстрелах в регионе

Ведомости

Система оповещения об обстрелах вооруженных сил Украины (ВСУ) неэффективна, сообщения приходят жителям Белгородской области с опозданием. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания правительства области.

«Система оповещения эффективности никакой не несет. СМС-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела. Информация МЧС пришла операторам сотовой связи через 30-40 минут после окончания. Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Гладков охарактеризовал 18 декабря как «крайне тяжелый день». В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрелов ВСУ накануне в Белгороде и Белгородской области погиб один человек, а 10 получили ранения. В Красной Яруге пострадали два местных жителя: девушка получила осколочные ранения, а мужчина был контужен.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных