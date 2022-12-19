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В Белгородской области 14 000 жителей остались без света после обстрела ВСУ

Ведомости

В результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе Белгородской области нарушено электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение. Без света остаются порядка 14 000 жителей», — написал он в своем Telegram-канале. 

Гладков уточнил, что аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники питания.

Ранее сегодня Гладков охарактеризовал 18 декабря как «крайне тяжелый день». В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрелов накануне в Белгороде и Белгородской области погиб один человек, а 10 получили ранения. Кроме того, разрушения получили 75 зданий, квартир и порядка 40 автомобилей. 

В Красной Яруге пострадали два местных жителя: девушка получила осколочные ранения, а мужчина был контужен. Также были повреждены 8 помещений и две машины. 

В ходе оперативного совещания правительства области Гладков также заявил о неэффективности систем оповещения об обстрелах в регионе. По его словам, СМС-сообщения приходят людям через 1,5 часа после окончания обстрела. 

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных