В Белгородской области 14 000 жителей остались без света после обстрела ВСУ

Ранее сегодня Гладков охарактеризовал 18 декабря как «крайне тяжелый день». В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрелов накануне в Белгороде и Белгородской области погиб один человек, а 10 получили ранения. Кроме того, разрушения получили 75 зданий, квартир и порядка 40 автомобилей.