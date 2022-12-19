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В Курской области сообщили об обстреле села в Глушковском районе

Ведомости

Под обстрел со стороны украинских военных попало село Елизаветовка в Глушковском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня под минометный обстрел ВСУ попало село Елизаветовка Глушковского района. Предварительно насчитали 9 прилетов», — написал курский губернатор.

Старовойт уточнил, что в результате обстрела пострадавших нет. Однако есть попадание в частное домовладение. «Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома», — добавил он.

15 декабря Старовойт заявил, что под обстрел ВСУ попал хутор Кучеров в Беловском районе. По его данным, пострадавших не было. В тот день предварительно было зафиксировано шесть «прилетов» со стороны Украины, уточнял Старовойт. В результате этого обстрела в двух домовладениях были выбиты окна, повреждены фасады и частично разрушены заборы.

С 6 декабря в Курской области продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на 15 суток.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных