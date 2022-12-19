В Курской области сообщили об обстреле села в Глушковском районе

15 декабря Старовойт заявил, что под обстрел ВСУ попал хутор Кучеров в Беловском районе. По его данным, пострадавших не было. В тот день предварительно было зафиксировано шесть «прилетов» со стороны Украины, уточнял Старовойт. В результате этого обстрела в двух домовладениях были выбиты окна, повреждены фасады и частично разрушены заборы.