В Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности
«Сегодня утром провел заседание антитеррористической комиссии. Принято решение продлить желтый уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня ещё на 15 суток», — написал Старовойт.
Курский губернатор также сообщил, что в результате возгорания в районе аэродрома в двух школах отменены занятия. «В Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова», — сообщил он.
Сегодня утром Старовойт сообщил, что беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате этого загорелся нефтенакопитель. Он уточнил, что пострадавших нет.
5 декабря вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области, целями атак были самолеты дальней авиации, сообщило Минобороны РФ. Беспилотники были перехвачены ПВО, однако при падении и взрывах их обломков погибли трое военнослужащих, а также была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.
Помимо этого в Курской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.
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