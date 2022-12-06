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Политика

Поезда задействовали в устранении пожара на курском аэродроме

Ведомости

К тушению устранению пожара на аэродроме в Курской области приступили три пожарных поезда. Об этом сообщила пресс-служба региона.

«Московская железная дорога оказывает помощь в тушении пожара на аэродроме. На место отправлены три пожарных поезда, в каждом по 2 цистерны со 120 т воды и более 5 т пенообразователя», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинского беспилотника на аэродром в регионе. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание нефтенакопителя.

Накануне, 5 декабря, ВСУ предприняли попытки атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны РФ, целью противника были самолеты дальней авиации. В ведомстве сообщили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получила обшивка корпуса двух самолетов.

5 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. В результате удара были поражены все назначенные 17 объектов, подчеркнули в Минобороны.

Российские военные наносят удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин ранее пояснял, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

В то же время с начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. 20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Ранее сегодня Старовойт сообщил, что данный уровень в регионе продлен еще на 15 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных