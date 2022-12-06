Поезда задействовали в устранении пожара на курском аэродроме
К тушению устранению пожара на аэродроме в Курской области приступили три пожарных поезда. Об этом сообщила пресс-служба региона.
«Московская железная дорога оказывает помощь в тушении пожара на аэродроме. На место отправлены три пожарных поезда, в каждом по 2 цистерны со 120 т воды и более 5 т пенообразователя», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинского беспилотника на аэродром в регионе. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание нефтенакопителя.
Накануне, 5 декабря, ВСУ предприняли попытки атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны РФ, целью противника были самолеты дальней авиации. В ведомстве сообщили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получила обшивка корпуса двух самолетов.
5 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. В результате удара были поражены все назначенные 17 объектов, подчеркнули в Минобороны.
Российские военные наносят удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин ранее пояснял, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
В то же время с начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. 20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Ранее сегодня Старовойт сообщил, что данный уровень в регионе продлен еще на 15 суток.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса