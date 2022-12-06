Поезда задействовали в устранении пожара на курском аэродроме

В то же время с начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. 20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Ранее сегодня Старовойт сообщил, что данный уровень в регионе продлен еще на 15 суток.