Курский губернатор сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома

Вчера, 5 декабря, ВСУ попытались атаковать беспилотниками аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области, целями атак были самолеты дальней авиации, сообщило Минобороны РФ. Беспилотники были перехвачены ПВО, однако при падении и взрывах их обломков погибли трое военнослужащих, а также была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.