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Трое военнослужащих погибли при атаке на военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс»

Ведомости

Трое российских военнослужащих погибли при попытке атаки на военные аэродромы дальней авиации «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области, передает пресс-служба Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — говорится в сообщении. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения.

В оборонном ведомстве также сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — подчеркнули в министерстве.

О происшествии на авиабазе «Дягилево» на западной окраине Рязани ранним утром 5 декабря стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях. В экстренных службах сообщили ТАСС, что взрыв произошел на стоянке авиационной техники.

Другой инцидент произошел на объекте рядом с городом Энгельсом Саратовской области. Telegram-канал Baza сообщил, что он якобы затронул взлетно-посадочную полосу местной авиабазы. Телеканал «Саратов 24» в свою очередь привел слова очевидцев о громком звуке, похожем на взрыв, и вспышке, которую некоторые из них успели увидеть.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что в Кремле знают о ЧП на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. По его словам, доклад об этом от «соответствующих служб» Владимир Путин получил.

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Ранее по теме: Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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