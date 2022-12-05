Трое военнослужащих погибли при атаке на военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс»

Другой инцидент произошел на объекте рядом с городом Энгельсом Саратовской области. Telegram-канал Baza сообщил, что он якобы затронул взлетно-посадочную полосу местной авиабазы. Телеканал «Саратов 24» в свою очередь привел слова очевидцев о громком звуке, похожем на взрыв, и вспышке, которую некоторые из них успели увидеть.