Трое военнослужащих погибли при атаке на военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс»
Трое российских военнослужащих погибли при попытке атаки на военные аэродромы дальней авиации «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области, передает пресс-служба Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — говорится в сообщении. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения.
В оборонном ведомстве также сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — подчеркнули в министерстве.
О происшествии на авиабазе «Дягилево» на западной окраине Рязани ранним утром 5 декабря стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях. В экстренных службах сообщили ТАСС, что взрыв произошел на стоянке авиационной техники.
Другой инцидент произошел на объекте рядом с городом Энгельсом Саратовской области. Telegram-канал Baza сообщил, что он якобы затронул взлетно-посадочную полосу местной авиабазы. Телеканал «Саратов 24» в свою очередь привел слова очевидцев о громком звуке, похожем на взрыв, и вспышке, которую некоторые из них успели увидеть.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что в Кремле знают о ЧП на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. По его словам, доклад об этом от «соответствующих служб» Владимир Путин получил.
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