Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях
Президенту Владимиру Путину уже доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всём, что происходит», — отметил представитель Кремля. Песков также отметил, что не располагает информацией о происшествиях помимо той, что он видел в СМИ.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Саратовской области, по предварительным данным, упал неизвестный летательный аппарат, из-за чего пострадали два человека, а два самолета получили повреждения. После этого губернатор Роман Бусаргин сообщил, что силовые структуры проверяют появившуюся в сети информацию об инцидентах на военных объектах в Энгельсе.
Помимо этого в экстренных службах ТАСС сообщили, что еще один взрыв произошел на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью. По данным агентства, три человека погибли, пятеро пострадали.
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