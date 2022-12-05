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Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

Ведомости

Президенту Владимиру Путину уже доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всём, что происходит», — отметил представитель Кремля. Песков также отметил, что не располагает информацией о происшествиях помимо той, что он видел в СМИ.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Саратовской области, по предварительным данным, упал неизвестный летательный аппарат, из-за чего пострадали два человека, а два самолета получили повреждения. После этого губернатор Роман Бусаргин сообщил, что силовые структуры проверяют появившуюся в сети информацию об инцидентах на военных объектах в Энгельсе.

Помимо этого в экстренных службах ТАСС сообщили, что еще один взрыв произошел на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью. По данным агентства, три человека погибли, пятеро пострадали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных