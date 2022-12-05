Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Саратовской области, по предварительным данным, упал неизвестный летательный аппарат, из-за чего пострадали два человека, а два самолета получили повреждения. После этого губернатор Роман Бусаргин сообщил, что силовые структуры проверяют появившуюся в сети информацию об инцидентах на военных объектах в Энгельсе.