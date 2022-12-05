Саратовский губернатор сообщил о проверке данных о ЧП на военных объектах
Силовые структуры проверяют появившуюся в сети информацию об инцидентах на военных объектах в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», – написал он.
Глава региона подчеркнул, что в жилых кварталах города чрезвычайных происшествий не зафиксировано, поводов для беспокойства нет.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома, по предварительным данным, упал неизвестный летательный аппарат, из-за чего пострадали два человека, а два самолета получили повреждения. Телеканал «Саратов 24», в свою очередь, привел слова очевидцев о громком звуке, похожем на взрыв, и вспышке, которую некоторые из них успели увидеть.
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