Саратовский губернатор сообщил о проверке данных о ЧП на военных объектах

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома, по предварительным данным, упал неизвестный летательный аппарат, из-за чего пострадали два человека, а два самолета получили повреждения. Телеканал «Саратов 24», в свою очередь, привел слова очевидцев о громком звуке, похожем на взрыв, и вспышке, которую некоторые из них успели увидеть.