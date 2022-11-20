В Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.