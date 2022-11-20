В Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 6 декабря.
«В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 21 ноября на 15 суток до 6 декабря», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Старовойт обратился к жителям области с просьбой быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.
Помимо этого в Курской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.