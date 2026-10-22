Ямпольская назвала «нишевый» устаревшим словом
Слово «нишевый» перестало быть актуальным, заявила советник президента России Елена Ямпольская.
Комментируя то, что «нишевый» является одним из главных претендентов на «Слово года» в 2026 г., Ямпольская отметила, что все меньше явлений остаются интересными лишь узкому кругу людей, поскольку общество активнее вовлекается в обсуждение значимых вопросов. Она сказала, что затрудняется определить, кто именно выбирает темы, которые принято считать нишевыми, и по каким критериям это происходит. При этом само понятие, по ее оценке, было более актуальным несколько лет назад, но сейчас постепенно теряет значение.
Советник президента подчеркнула, что сегодня жители разных регионов страны проявляют интерес к широкому кругу общественно значимых тем. В частности, речь идет о возвращении родного и традиционного в повседневную жизнь.
«Честно говоря, я вообще не помню ничего нишевого в своей жизни за последний год. Мне не кажется это слово актуальным», – сказала Ямпольская.
2 сентября представители импринта «Лингва» сообщили, что в России определили 40 претендентов на звание «Слово года». Среди них «сикс-севен», «БПЛА», «Колобок», «бензин» и «блокировка». В список также вошли «белые списки», «отмена», «выгорание», «переговоры», «дрон», «тревожность», «НПЗ», мессенджер Max и Wildberries. Кроме того, на звание «Слова года» претендуют «мир», «надежда» и «жизнь».
В 2025 г. победителем проекта «Слово года» стала «тревожность». За нее проголосовали 36% пользователей. По оценке организаторов, это слово отражало эмоциональное состояние общества в течение года.