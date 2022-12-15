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Губернатор Курской области сообщил об обстреле хутора Кучеров

Ведомости

В Курской области под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Кучеров в Беловском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

«Сегодня ВСУ обстреляли хутор Кучеров Беловского района. Предварительно зафиксировано 6 прилетов. Пострадавших нет. Однако в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла, частично разрушены заборы», — написал он.

Накануне, 14 декабря, губернатор Курской области сообщил о работе ПВО. Старовойт уточнил, что пострадавших и разрушений не было.

6 декабря Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома в Курской области, вследствие чего произошло возгорание нефтенакопителя. По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. На следующий день пожар был ликвидирован. Действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности в Курской области 6 декабря было продлено на 15 суток.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.

Ранее по теме: Губернатор сообщил о ликвидации пожара на курском аэродроме

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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