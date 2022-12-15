Губернатор Курской области сообщил об обстреле хутора Кучеров
В Курской области под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Кучеров в Беловском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.
«Сегодня ВСУ обстреляли хутор Кучеров Беловского района. Предварительно зафиксировано 6 прилетов. Пострадавших нет. Однако в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла, частично разрушены заборы», — написал он.
Накануне, 14 декабря, губернатор Курской области сообщил о работе ПВО. Старовойт уточнил, что пострадавших и разрушений не было.
6 декабря Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома в Курской области, вследствие чего произошло возгорание нефтенакопителя. По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. На следующий день пожар был ликвидирован. Действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности в Курской области 6 декабря было продлено на 15 суток.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.