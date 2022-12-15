Губернатор Курской области сообщил об обстреле хутора Кучеров

6 декабря Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома в Курской области, вследствие чего произошло возгорание нефтенакопителя. По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. На следующий день пожар был ликвидирован. Действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности в Курской области 6 декабря было продлено на 15 суток.