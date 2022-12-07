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Губернатор сообщил о ликвидации пожара на курском аэродроме

Ведомости

Пожар на аэродроме в Курской области, вызванный ударом украинского беспилотника, полностью устранили, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена третья категория сложности», – написал он.

Тушение пожара заняло более суток, к нему были привлечены 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы, Минобороны, РЖД и других ведомств. В результате инцидента никто не пострадал.

Об атаке беспилотника ВСУ на аэродром Старовойт сообщил утром 6 декабря. В результате удара загорелся нефтенакопитель, на место происшествия были направлены три пожарных поезда.

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До этого, 5 декабря, ВСУ предприняли попытки атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны РФ, целью противника были самолеты дальней авиации. В ведомстве сообщили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получила обшивка корпуса двух самолетов.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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