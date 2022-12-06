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Политика

В Кремле заявили о принятии мер из-за украинских ударов

Ведомости

Власти в регионах принимают дополнительные меры для защиты объектов нефтяной инфраструктуры, это постоянный процесс. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, они и так защищаются в постоянном режиме. Там принимаются дополнительные меры, каждый регион этим занимается, в том числе силовые структуры. Это постоянный процесс», — подчеркнул Песков, комментируя принятые меры в связи с участившимися попытками украинских военных атаковать нефтяную инфраструктуру на юге России.

Накануне, 5 декабря, ВСУ попытались с помощью беспилотников атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО смогли отразить эти атаки, однако из-за падения обломков беспилотников погибло трое военных. По данным ведомства, целью противника были самолеты дальней авиации.

Кроме того, ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинского беспилотника на аэродром в регионе. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание нефтенакопителя. В настоящее время пожарные тушат огонь, также привлечены три пожарных поезда. 

6 декабря президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе встречи российский лидер поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных