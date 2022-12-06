В Кремле заявили о принятии мер из-за украинских ударов
Власти в регионах принимают дополнительные меры для защиты объектов нефтяной инфраструктуры, это постоянный процесс. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, они и так защищаются в постоянном режиме. Там принимаются дополнительные меры, каждый регион этим занимается, в том числе силовые структуры. Это постоянный процесс», — подчеркнул Песков, комментируя принятые меры в связи с участившимися попытками украинских военных атаковать нефтяную инфраструктуру на юге России.
Накануне, 5 декабря, ВСУ попытались с помощью беспилотников атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО смогли отразить эти атаки, однако из-за падения обломков беспилотников погибло трое военных. По данным ведомства, целью противника были самолеты дальней авиации.
Кроме того, ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинского беспилотника на аэродром в регионе. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание нефтенакопителя. В настоящее время пожарные тушат огонь, также привлечены три пожарных поезда.
6 декабря президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе встречи российский лидер поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства.
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