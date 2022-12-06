Путин провел совещание Совбеза

Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинского беспилотника на аэродром в регионе. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание нефтенакопителя. В настоящее время пожарные тушат огонь. В частности, к устранению пожара привлечены три поезда.