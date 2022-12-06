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Путин провел совещание Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе встречи российский лидер поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства. 

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и др.

Данное совещание ранее в Кремле не анонсировали. Предыдущая встреча Путина с постоянными членами Совбеза РФ прошла 2 декабря. В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности страны. Кроме того, на совещании затронули тему социально-экономического развития России и международные вопросы.

В последние два дня участились попытки ВСУ атаковать российские аэродромы. Накануне, 5 декабря, украинские военные попытались атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны РФ, целью противника были самолеты дальней авиации. В ведомстве сообщили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. 

Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинского беспилотника на аэродром в регионе. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание нефтенакопителя. В настоящее время пожарные тушат огонь. В частности, к устранению пожара привлечены три поезда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных