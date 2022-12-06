Путин провел совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе встречи российский лидер поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и др.
Данное совещание ранее в Кремле не анонсировали. Предыдущая встреча Путина с постоянными членами Совбеза РФ прошла 2 декабря. В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности страны. Кроме того, на совещании затронули тему социально-экономического развития России и международные вопросы.
В последние два дня участились попытки ВСУ атаковать российские аэродромы. Накануне, 5 декабря, украинские военные попытались атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны РФ, целью противника были самолеты дальней авиации. В ведомстве сообщили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных.
Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинского беспилотника на аэродром в регионе. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание нефтенакопителя. В настоящее время пожарные тушат огонь. В частности, к устранению пожара привлечены три поезда.
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