Путин: России вновь брошен вызов
Для России сегодня «непростое, но значимое время», стране снова брошен вызов. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на церемонии вручения государственных наград.
«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. России вновь брошен такой же вызов. На передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — сказал он.
Сегодня, 20 декабря, в Екатерининском зале Кремля Путин вручает государственные награды. Глава государства выразил восхищение тем людям, которые «в сложный для Родины момент встали на ее защиту».
В пресс-службе Кремля отмечали, что награды «За заслуги перед Отечеством» получат врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Помимо этого, награды получат старший лейтенант Степану Белов и майор Константин Широков, которые были удостоены почетного звания «Герой России», а также почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков. Они были удостоены высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством». Также звание «мать-героиня» было присвоено пяти гражданкам России, которые воспитали 10 и более детей.