Путин: России вновь брошен вызов

В пресс-службе Кремля отмечали, что награды «За заслуги перед Отечеством» получат врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Помимо этого, награды получат старший лейтенант Степану Белов и майор Константин Широков, которые были удостоены почетного звания «Герой России», а также почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков. Они были удостоены высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством». Также звание «мать-героиня» было присвоено пяти гражданкам России, которые воспитали 10 и более детей.