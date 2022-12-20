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Путин: России вновь брошен вызов

Ведомости

Для России сегодня «непростое, но значимое время», стране снова брошен вызов. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на церемонии вручения государственных наград. 

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. России вновь брошен такой же вызов. На передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — сказал он.

Сегодня, 20 декабря, в Екатерининском зале Кремля Путин вручает государственные награды. Глава государства выразил восхищение тем людям, которые «в сложный для Родины момент встали на ее защиту». 

В пресс-службе Кремля отмечали, что награды «За заслуги перед Отечеством» получат врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Помимо этого, награды получат старший лейтенант Степану Белов и майор Константин Широков, которые были удостоены почетного звания «Герой России», а также почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков. Они были удостоены высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством». Также звание «мать-героиня» было присвоено пяти гражданкам России, которые воспитали 10 и более детей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных