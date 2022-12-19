Путин 20 декабря вручит государственные награды Пасечнику и Пушилину
Президент России Владимир Путин 20 декабря вручит награду «За заслуги перед Отечеством» врио глав ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, передает пресс-служба Кремля.
«Двадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград», — говорится в заявлении.
Помимо Пасечника и Пушилина награды получат:
- почетное звание «Герой России» присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову;
В начале декабря Путин вручил золотые звезды двенадцати Героям России, среди которых военнослужащие и космонавты. Так, звезды Героев из рук главы государства получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Они удостоены также почетного звания «летчик-космонавт РФ».