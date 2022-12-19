Путин 20 декабря вручит государственные награды Пасечнику и Пушилину

В начале декабря Путин вручил золотые звезды двенадцати Героям России, среди которых военнослужащие и космонавты. Так, звезды Героев из рук главы государства получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Они удостоены также почетного звания «летчик-космонавт РФ».