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Путин 20 декабря вручит государственные награды Пасечнику и Пушилину

Ведомости

Президент России Владимир Путин 20 декабря вручит награду «За заслуги перед Отечеством» врио глав ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, передает пресс-служба Кремля.

«Двадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград», — говорится в заявлении.

Помимо Пасечника и Пушилина награды получат:

  • почетное звание «Герой России» присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову;

  • звание «Мать-героиня» присвоено пяти россиянкам, которые родили и воспитали десять и более детей;

  • высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков.

    • В начале декабря Путин вручил золотые звезды двенадцати Героям России, среди которых военнослужащие и космонавты. Так, звезды Героев из рук главы государства получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Они удостоены также почетного звания «летчик-космонавт РФ».

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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